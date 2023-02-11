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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بمدينة القرنة في الأقصر

صدى البلد

 قام مجلس مدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة  وكيل وزارة حسام مهران رئيس مركز ومدينة القرنة بإيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بمدينة القرنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار  مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.

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فور ورود بلاغ بوجود حالة تعدي بالبناء المخالف توجه على الفور حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، في وجود أعضاء الإدارة الهندسية ورؤساء القري التابعة والحملة الميكانيكية وتم بالفعل إزالة حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن حوش على مساحة ٢٢٥ م وتم الازالة وعمل المحاضر اللازمة، كما تم إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار مباني بالطوب الابيض والاسمنت بمسطح ١٠٠٠ م اسفل القرنة الجديدة وتم ازالتها بالكامل والتخفظ علي  مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة.

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