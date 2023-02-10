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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الافتتاحي لبرنامج الأقصر الرقمية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الافتتاحي لبرن

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق فعاليات المؤتمر الافتتاحي لبرنامج الأقصر الرقمية، والذي تنظمه وحدة السكان بديوان عام الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمشاركة مركز المؤتمرات الدولية، ومكتبة مصر العامة، وكريتيفا للإبداع، ومراكز دندرة الثقافية.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة، و الدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والتنمية المستدامة، والسيدة رجاء شوقي،  مدير وحدة السكان بالمحافظة،  والدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية بالمحافظة،  وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء هيئة التدريس، وشباب الأقصر.

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وقال  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة: إن التحول الرقمي يعتبر جوهر،  وأساس فكر التنمية المستدامة؛  التي تستهدف صناعة مستقبل مضيء؛  لتطوير الإمكانات البشرية والمؤسسية، مشيرًا إلى  الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأقصر، في دعم تطبيق التحول الرقمي بالمحافظة، انطلاقًا من قيامها بدورها نحو خدمة المجتمع.

وأوضح أن الجامعة ستصبح حاضنة التحول الرقمي في المحافظة، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة  بالنشء واستضافتها مبادرة أشبال مصر الرقمية،  التي اطلقتها وزارة الاتصالات،  وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستثمار طاقات النشء في بناء جيل متمكن، ولديه أدواته التكنولوجية المعاصرة،  في إطار اتجاه الدولة،  والعالم نحو التحول الرقمي.

وأكد رئيس الجامعة، على اهتمام الدولة بالتحول الرقمي،  تنفيذًا لخطتها من أجل إعداد جيل متميز،  قادر على مواكبة التطور التكنولوجي؛  تحقيقًا للرؤية الرقمية لمصر،  فى مُواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية،  مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات عدة؛  تستهدف شباب الجامعات؛ لمناقشة أهم التحديات المستقبلية في العالم الرقمي.

وشهدت فعاليات المؤتمر، استعراض نماذج من الشباب الناجحين في مجال ريادة الأعمال، لتجاربهم، ومشاركتها مع الحضور؛ لتحقيق قدر كبير من تبادل المعرفة.

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