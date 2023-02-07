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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.26 %

صدى البلد

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية)  للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٧٥.٢٦٪ . 


كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، و نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ٨١.٢٥٪ . 
وايضا اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصرنتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٧ ٪. 

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وتقدم محافظ الأقصر بالتهانى لكافة الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والتميز في حياتهم العملية والعلمية.
وأوضح دكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر انه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات  الفصل الدراسى الأول لاتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ١٧٥٩٠ طالب وطالبة حضر منهم ١٧٤٨٩، مشيراً إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة من وزراة التربية والتعليم.

الأقصر محافظ الأقصر وزارة التربية والتعليم مصطفى ألهم الفصل الدراسي الأول وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية

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