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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب أوغندا يصل القاهرة استعدادا لكأس الأمم الإفريقية للشباب

منتخب أوغندا
منتخب أوغندا

وصل منتخب أوغندا للشباب إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل.

منتخب أوغندا سيتواجد في معسكر بالقاهرة لمدة يومين قبل التحرك إلى الإسماعيلية، التي ستسضيف مباريات المجموعة الثانية للبطولة، التي تضم أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان بالإضافة إلى الكونغو.
 

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