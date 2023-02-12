اللجنة المنظمة للمؤتمر الأمريكي تشيد بالمستوى المتميز لمستشفيات الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن اختيار حالتين للمشاركة بالمؤتمر الأمريكي للإنسداد المزمن والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية، والمقرر انعقاده في نيويورك خلال يومي 24,23 فبراير الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن "الحالة الأولى" هي حالة علاج ناجحة للانسداد المزمن للشرايين التاجية عن طريق القسطرة بتقنية CTO، داخل مستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد، واختيارها ضمن أفضل 8 حالات على مستوى العالم تم إجراؤها في مجال علاج الحالات المعقدة للانسداد المزمن للشرايين التاجية بالقسطرة، وسيتم دخولها إلى المسابقة النهائية للمؤتمر Award-winning Case Presentation at CTO Plus 2023، لاختيار أفضل حالة لعام 2023.

وأضافت، أن "الحالة الثانية" تم اختيارها ضمن أصعب 8 تحديات تم إجراؤها في العام، والذي سيتم نشرها بأكبر مجلة للقسطرة التداخلية الأمريكية في العالم، مما يسهم في استفادة الأطباء على مستوى العالم، في كيفية التعامل مع الحالات المعقدة لمرضى القلب والانسداد المزمن للشرايين التاجية.

وأكدت الهيئة، توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى داخل منشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات العالمية، كما تضم نخبة من أمهر الأطباء بمختلف التخصصات، لافتة إلى نجاح علاج حالة الانسداد المزمن للشرايين التاجية سالفة الذِكر على يد نخبة من أمهر أطباء علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية، يترأسهم الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، والذي قام بإجراء الحالتين، الأولى بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، والثانية بمجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية.

وتابع الدكتور طارق رشيد: أن اختيار الحالتين هو إنجاز فريد وعالمي، يؤكد كفاءة الإجراءات الطبية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وعلاج المرضى بأحدث أساليب العلاج والتقنيات العالمية، لافتًا إلى أنه يتم سنويًا اختيار أفضل 8 حالات فقط من جميع أنحاء العالم كأفضل حالات تم إجراؤها في مجال القسطرة القلبية على مستوى العالم لدخول المسابقة النهائية للمؤتمر الأمريكي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى انتقال الهيئة من مرحلة تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمتقدمة فقط، إلى مرحلة نقل خبراتها في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها التعليم الطبي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال الفكر الجديد للهيئة ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، والاعتماد على أحدث أساليب وتقنيات العلاج، وتطبيقها أحدث المعايير العالمية.

وتابع: أن فوز حالة CTO هيئة الرعاية الصحية بالمؤتمر الأمريكي، ضمن أفضل 8 حالات تم إجراؤها على مستوى العالم، إنجاز كبير معربًا عن تطلعه للفوز بالجائزة النهائية للمؤتمر "أفضل حالة لعام 2023"، وأكد السبكي أن تمكُننا من المنافسة واختيارنا ضمن الأفضل على مستوى العالم هو أمر يفخر به فريق عمل هيئة الرعاية الصحية بأكمله.

وتابع: نحن نركز على رؤيتنا لبناء نظام تشغيل عالمي للرعاية الصحية، وفق أحدث الممارسات الطبية، وباستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات والابتكارات الطبية، وتعليم الرعاية الصحية عبر نقل خبراتنا لمزيد من مقدمي الخدمة الصحية، وتجسيد التميز في قطاع الرعاية الصحية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

اللجنة المنظمة للمؤتمر الأمريكي تشيد بالمستوى المتميز لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

ومن جانبها، أشادت اللجنة المنظمة للمؤتمر الأمريكي، والتي يترأسها أكبر خبراء العالم في هذا المجال بمستوى الخدمة المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، عن طريق هيئة الرعاية الصحية، وأعربوا عن اندهاشهم لهذا المستوى المتميز الذي وصلت إليه الهيئة في زمن قصير جدًا.