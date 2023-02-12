ممر شرفي لرئيس جامعة بني سويف لافتتاح مقر كلية الخدمة الاجتماعية

استقبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بممر شرفي خلال افتتاحه مقر الكلية بعد أن تم إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز المقر الجديد بأحدث الإمكانيات لاستقبال الطلاب بداية من الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، والدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة، ومحمد سليم أمين عام الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة بمناسبة افتتاح مقر الكلية والذي تم إعادة تطويره وتأهيله وتجهيزه بقاعات التدريس والمدرجات والمعامل المطلوبة لتسع أعداد الطلاب بالكلية، مشيداً بحجم الأعمال التي تمت بالكلية، لافتًا إلى أن افتتاح مقر مبنى الكلية يأتي ضمن خطة الجامعة لتقديم تعليم على أعلى المستويات في مختلف المجالات، مطالباً أبنائه الطلاب بضرورة التميز العلمي والاشتراك في الأنشطة المختلفة للكلية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن افتتاح مقر الكلية يأتي ضمن الافتتاحات والتي شهدتها الجامعة في الفترة الأخيرة لعدد من مباني الكليات، موجهاً الشكر إلى إدارة الكلية للجهد المبذول للانتهاء من أعمال التطوير للمقر الجديد في أسرع وقت لاستقبال الطلاب من بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث قرر إطلاق اسم الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية على إحدى مدرجات الكلية تقديرًا لعطائه وإسهاماته البارزة في تطوير الكلية.

فيما نظم طلاب الكلية احتفالية بمناسبة الافتتاح الجديد للمقر بحضور رئيس الجامعة قدموا خلاله عدد من الفقرات الغنائية بلغة الإشارة معبرين عن سعادتهم بزيارة الدكتور منصور حسن وافتتاح مقر الكلية وتوفير كافة الاحتياجات لهم وأهدي الدكتور أبو الحسن عبد الموجود درع الكلية لرئيس جامعة بني سويف لما يبذله من مجهودات فى خدمة العملية التعليمية داخل الجامعة، فيما أهدت طالبة بالكلية صورة شخصية من تصميمها وذلك تقديراً واعتزازاً بما يوليه رئيس الجامعة من دعم واهتمام ورعاية للطلاب الموهوبين.