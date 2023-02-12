توجيهات جديدة من التعليم لمواجهة خطر الزلازل في المدارس

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن التوجيهات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للمدارس؛ لمواجهة خطر الزلازل.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نستهدف تكثيف الوعي للتلاميذ بماهية الكوارث الطبيعية، وكيفية التعامل معها".

وتابع المتحدث باسم التعليم، "الهدف توعية الطلاب بكيفية التحرك في حالة حدوث أزمة والطرق التنظيمية لمواجهة الكوارث الطبيعية".

وأكد أنه تم البدء في توزيع الكتب الدراسية للطلاب على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.