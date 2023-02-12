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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مجلس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في مكتبه بمقر بمجلس النواب.

رحب المستشار "جبالي" بالمهندس "عصمت" في أول زيارة له إلى مجلس النواب بعد توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهمته وتطبيق رؤيته فيما يخص النهوض بالصناعة وتطوير الشركات التابعة للوزارة.

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جاء استقبال المستشار حنفي جبالي للمهندس محمود عصمت، قبيل حضور الوزير اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة رؤية الوزارة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة.

مجلس النواب وزير قطاع الاعمال رئيس مجلس النواب لجنة الصناعة الشركات

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