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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال لقائه بوزير البترول...

رئيس شركة شيفرون: نخطط لزيادة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر

وزير البترول يستقبل
وزير البترول يستقبل رئيس شركة شيفرون العالمية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة شيفرون العالمية برئاسة كلاى نيف رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وتم التأكيد خلال اللقاء على التنسيق المشترك للإسراع بتنمية الكشف الجديد للغاز الطبيعي الجار  تقييمه في منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط ووضعه على خريطة الإنتاج بالتعاون مع شركات إينى الإيطالية وإيجاس وثروة .


وأكد رئيس شركة شيفرون للاستكشاف اهتمام شركته بزيادة حجم أعمالها فى نشاط البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى ، الذى يمثل نشاطاً جديداً لها بمصر التى تعمل بها منذ فترة طويلة فى تسويق المنتجات البترولية وانضمت مؤخراً للشركاء العالميين العاملين بها نظراً لما لدى مصر من فرص واعدة بمجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مضيفاً أن منطقة غرب المتوسط أحد المناطق المهمة التى تخطط الشركة للتوسع فى العمل بها ، لافتاً لانتهائها من أعمال البحث السيزمى بمنطقة امتيازها بالبحر الأحمر  التى تعد أحد المناطق البكر بمصر.

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وأكد وزير البترول أن  تكثيف شيفرون لجهودها فى مناطق امتيازها بمصر يوضح مدى جديتها ورغبتها فى تحقيق قصص نجاح ضمن ما يحققه قطاع البترول المصرى من نجاحات ، وهو ما ندعمه بقوة ، لافتاً إلى أن اتفاق الجانبين على دراسة تشكيل فريق عمل يدعم جهود الإسراع بتنمية الاكتشافات ويمثل إضافة جديدة تزيد من تسهيل وتقدم الأعمال .

فرص متاحة للاستكشاف فى شرق المتوسط 
 

وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة شرق المتوسط ، فى ظل تطور وزيادة التعاون بين الجانبين فى هذا المجال ، لا سيما وأن مصر تخطو خطوات جيدة  كمركز  إقليمى لتجارة وتداول الغاز.
 

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

شيفرون وزير البترول أمريكا اللاتينية الشرق الاوسط البحر المتوسط

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