وكيل تعليم كفر الشيخ ومدير الأبنية يناقشان سبل التعاون ومتابعة إنشاء المدارس

استقبل محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المهندس محمد عبداللطيف الصواف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة كفرالشيخ، لمناقشة سبل التعاون بين المديرية وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إضافة لمناقشة الأعمال الجارية في إنشاء عدد من المدارس بعدد من قرى ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور أمين إبراهيم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه هناك تعاوناً كبيراً بين المديرية وفرع الهيئة في المحافظة، لإنشاء المدارس الجديدة، لتقليل الكثافة في الفصول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسرى سالم، مساعد وزير التربية والتعليم الفنى لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.



قال المهندس محمد الصواف المدير الجديد بكفرالشيخ، إنه سيتم تنفيذ خطة الهيئة بمحافظة كفرالشيخ، للتوسعة في إنشاء المدارس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء يسرى سالم، مساعد وزير التربية والتعليم الفنى لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.



يذكر أن اللواء يسرى سالم، مساعد وزير التربية والتعليم الفنى لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أصدر قراراً بتعيين المهندس محمد عبداللطيف الصواف المدير العام السابق لهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الغربية، مديراً عاماً هيئه الأبنية التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وتعيين المهندس محمد سلامة المدير العام السابق بكفرالشيخ، مديراً عاما لهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الغربية.