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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 : إجازة رومانسية

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يقدرون بشدة استقلالهم وأي شيء يبدو أنه يحرمهم من حرية اتخاذ قراراتهم الخاصة يكفي لإثارة الذعر لديهم.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023

يقول التنبؤ الفلكي الأسبوعي ستتحسن صحتك ولياقتك البدنية أثناء مشاركتك في الألعاب والأنشطة الخارجية وستكون قادرًا أيضًا على تجنب العديد من الأمراض، من المرجح أن تزداد قيمة الأموال التي استثمرتها في الماضي، قد تشعر بمزيد من الثقة بشأن إجراء عمليات شراء كبيرة إذا كان لديك وصول إلى المصدر الثاني للدخل.

توقعات برج القوس في العمل

سيحضر بعض المتقدمين للمقابلات في العمل الجديد ويؤدون بشكل مثير للإعجاب، من ناحية أخرى ، قاوم الرغبة في أخذ التشجيع الساخر من زملائك في العمل.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

يمكن أن يكون التمتع بجسم صحي مفيدًا، الركض والجري هما شكلان ممتازان من التمارين.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

يمكن لأفراد القوس أن يتوقعوا وقتًا ممتعًا بشكل رومانسي مع الآخرين المهمين، إذا كنت محظوظًا ، يمكنك أنت وشريكك الاستمتاع ببعض الوقت بمفردك في إجازة رومانسية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

يمكن أن يساعدك الحصول على هذا المصدر الثاني للدخل ماليًا، كما أن احتمالية حدوث انتعاش في التجارة قوية أيضًا.

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