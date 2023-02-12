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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهندس أسامة كمال: صادرات مصر البترولية تصل إلى 18:2 مليار دولار

صدى البلد

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تنفيذ مؤتمر مصر الدولي للبترول، يبعث برسائل عديدة منها الترويج للمشروعات المصرية في قطاعي البترول والغاز.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مثل هذا المؤتمر يضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال صناعة البترول والغاز .

وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن المؤتمر يعكس الاستقرار الأمني والسياسي والاستثماري ويشغل الفنادق ويزيد الإقبال على المنشآت الأثرية ويروج السياحة في الخارج.

وأردف أن كبرى الشركات العالمية تناقش مع المستثمرين المصريين الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفا أن منتدى شرق المتوسط كان يهدف إلى البنية الأساسية في مصر وربطها بالمستهلكين.

وأشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة المؤهلة لإنتاج الغاز من خلال شبكة المياه في البحر المتوسط.

وأضاف أن معدلات الاستثمار في مجال البترول تصل إلى 10 مليارات دولار قابلة للزيادة، مضيفا أن احتياطي الغاز في منطقة المتوسط يصل إلى 300 تريليون قدم مكعب.

واستطرد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن مصر تستورد 50 % من استهلاك البوتاجاز المحلي من الخارج، موضحا أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز 240 جنيهًا، في حين أن المواطن يشتريها بـ 75 جنيها.

أحمد موسى البترول البحر المتوسط الاستثمار شرق المتوسط وزير البترول

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