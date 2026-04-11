عرض فيلم «الحلم» في مركز الثقافة السينمائية بمناسبة عيد الأم

يشارك مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، في احتفالات عيد الأم، وذلك بمشاركة الأطفال من ذوي الهمم في هذه المناسبة، من خلال إقامة احتفالية خاصة لتكريم الأم المثالية.

ويعرض المركز خلال الاحتفالية فيلم "الحلم" للمخرج عبد العزيز حشاد، من إنتاج المركز القومي للسينما.

ويندرج الفيلم ضمن نوعية الأفلام الروائية القصيرة، وتدور قصته حول دعم النجاح والقدرة على العمل، وكيف يمكن أن يصبح الحلم حقيقة وليس مستحيلاً.

أبطال فيلم الحلم

الفيلم من بطولة أميرة فتحي، وإيمان مدحت، والطفلة سيلين عبد العزيز، والطفل ياسين، عن قصة أحمد صبحي، وتصوير محمد عزمي، ومدير الإنتاج سلوى عبد الرحمن، وإخراج عبد العزيز حشاد. وقد تم تصويره في إحدى قرى محافظة الجيزة.

تُقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، في تمام الساعة الرابعة مساءً، وسيتم تكريم الأطفال الموهوبين المتميزين والأمهات المثاليات، ومنحهم شهادات تقدير.

كما تتضمن الاحتفالية إقامة العديد من الورش الفنية، إلى جانب تقديم عروض للمواهب المميزة من ذوي الهمم في مجالات الغناء والتمثيل والفنون الشعبية.