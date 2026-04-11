قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آية عبد الرحمن: زوجي وقف بجوارى وساندنى كثيرا فى حياتي

أحمد إبراهيم  
تصوير كيرلس صلاح

كشفت النائبة والإعلامية آية عبد الرحمن عن كيفية ارتباطها بزوجها شريف، رغم أنها لم تكن ترغب فى الزواج حرصا منها على عملها. 

وقالت آية عبدالرحمن فى ندوة صدى البلد: “رغم عدم رغبتى فى الزواج، إلا أن الوحيد الذى استطاع أن يقتحم حياتي هو زوجي شريف”. 

وقالت آية عبد الرحمن: “لم أكن أرغب فى الزواج فى بداية حياتي العملية لأنى أرى أن الارتباط يحتاج إلى شريك حياة يتفهم طبيعة عملى وحياتى ككل، وهو ما وجدته فى زوجي شريف الذى وقف بجوارى وساندنى وساعدنى كثيرا فى حياتي”. 

وحلت النائبة والمذيعة آية عبد الرحمن ضيفة على موقع “صدى البلد” الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة”، الذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبد الرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبد الرحمن فى حديثها إلى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس، والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول أن تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آية عبد الرحمن إلى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

وتحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بحيث لا يؤثر أى منهما على الآخر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

