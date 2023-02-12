ميدو: لاعيبة الزمالك مش حاسين بالنعمة اللي هم فيها.. والجمهور غاضب

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد تراجع نتائج الفريق على مدار الفترة الماضية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمهور الزمالك كان لديه أمل في أن مباراة شباب بلوزداد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، البداية لتصحيح المسار والإنقاذ للفريق".

أضاف: "جمهور الزمالك شعر بأن لاعبي الفريق لا يحاربون ويقاتلون ويظهرون بشكل مميز الأمر لم يقتصر على الخسارة فقط".

وواصل: "عدم نفاد تذاكر مباراة سموحة والزمالك دليل قاطع على أن جمهور الزمالك غاضب وحزين من عدم قتال لاعبي فريقه" .

وأتم: "لاعيبة الزمالك مش حاسين بالخير اللي هما فيه، وفيه لاعيبة كتير في مصر بيتمنوا إنهم يكونوا مكانكم، وإحساسي إن فيه لاعيبة كتير في الزمالك مش حاسين بقيمة نادي الزمالك".

واختتم: "حاولوا تحسوا بجمهوركم، وقاتلوا في الملعب حتى لو خسرتوا إنما الجمهور يبقى شايف لاعيبة بتقاتل".