عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عدس وبصارة وفول.. مبادرة للتوعية بأكلات "طبلية مصرية"

مبادرة طبلية مصرية
مبادرة طبلية مصرية

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية، مبادرة للحدث عن أهم الأكلات الشعبية المصرية إيماناً بأهمية توثيق وإحياء تراث الأكلات الشعبية المصرية.

ويُبادر المتحف بالحديث عن أهم الأكلات المصرية التى كانت توضع على "الطبلية المصرية" و التى تجتمع حولها الأسرة فى مبادرة " طبلية مصر" لإحياء تراث الأكلات الشعبية المصرية.

txt

الشوربة المغربي باللحم الضاني والأرز الأحمر .. أكلات بدوية على مائدة أبناء مطروح

txt

لو حسيت باكتئاب.. 3 أكلات ترفع هرمون السعادة سريعا

و يرجع سبب تسمية المبادرة "طبلية مصر" بإعتبار أن الطبلية فى التراث المصرى هى منضدة دائرية الشكل، ولأن مفهوم الدائرة لدى المصرى القديم تعنى الأبدية، فهذا يعنى أنه بمجرد الجلوس حول الطبلية ملتفين يفيد بأن المصريين بجميع طوائفهم مرتبطين معاً.

وتبدأ أولى محاضرات مبادرة "طبلية مصر" يوم الأحد القادم 19 فبراير فى تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً بقاعة المحاضرات بالمتحف.

و سوف يتم إفتتاحية المحاضرة الأولى بكلمة للأستاذ الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ويتشرف المتحف بحضور كل من:  د. نهلة إمام مستشار وزير الثقافة المصرية وأستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة تقييم الملفات باليونسكو .

وبحضور د. مجدى السيد عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية الأسبق بالمركز القومي للبحوث، رئيس مشروع موسوعة الاغذية الشعبية المصرية، ود .نهال رمضان دكتورة العلوم الصيدلية من جامعة كيوشو باليابان ، نائب رئيس مشروع موسوعة الاغذية الشعبية المصرية.

بالإضافة إلى د. مختار الكسبانى عالم آثار إسلامية ،أستاذ متفرغ الآثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة القاهرة ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق.

والشيف نرمين هنو معيد سابق باداب الأسكندرية– لغة انجليزية، أول طاهية مصرية تحصل علي دبلومة الطهي و الحلويات من مدرسة كوردن بلو بانجلترا، أول شيف من النساء تحصل على دبلومة الطهي في مصر، شيف ببرامج قناة سي بي سي سفرة.

الاكلات الشعبية الثقافة أكلات مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

بتنافس تحية كاريوكا.. دينا تكشف عدد زيجاتها على الهواء

في انتظار التعليمات.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك.. فيديو

وقعت على الأرض| دينا تتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

خالد الغندور: ضد عودة فيريرا.. وأسامة نبيه غلطان أنه وافق

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لمواجهة تداعيات الزلزال

الكل سيحاسب.. قرارات نارية من اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

مات في ندوة وهو ينعي صديقه الراحل.. صدمة بوفاة أستاذ جامعي في مصر

أكبر مكافأة بكرة القدم.. كم جنى الهلال السعودي من كأس العالم للأندية؟

أكلة شتوية.. ما هي فوائد البليلة باللبن وطريقة عملها

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ