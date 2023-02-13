عدس وبصارة وفول.. مبادرة للتوعية بأكلات "طبلية مصرية"

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية، مبادرة للحدث عن أهم الأكلات الشعبية المصرية إيماناً بأهمية توثيق وإحياء تراث الأكلات الشعبية المصرية.

ويُبادر المتحف بالحديث عن أهم الأكلات المصرية التى كانت توضع على "الطبلية المصرية" و التى تجتمع حولها الأسرة فى مبادرة " طبلية مصر" لإحياء تراث الأكلات الشعبية المصرية.

و يرجع سبب تسمية المبادرة "طبلية مصر" بإعتبار أن الطبلية فى التراث المصرى هى منضدة دائرية الشكل، ولأن مفهوم الدائرة لدى المصرى القديم تعنى الأبدية، فهذا يعنى أنه بمجرد الجلوس حول الطبلية ملتفين يفيد بأن المصريين بجميع طوائفهم مرتبطين معاً.

وتبدأ أولى محاضرات مبادرة "طبلية مصر" يوم الأحد القادم 19 فبراير فى تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً بقاعة المحاضرات بالمتحف.

و سوف يتم إفتتاحية المحاضرة الأولى بكلمة للأستاذ الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ويتشرف المتحف بحضور كل من: د. نهلة إمام مستشار وزير الثقافة المصرية وأستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة تقييم الملفات باليونسكو .

وبحضور د. مجدى السيد عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية الأسبق بالمركز القومي للبحوث، رئيس مشروع موسوعة الاغذية الشعبية المصرية، ود .نهال رمضان دكتورة العلوم الصيدلية من جامعة كيوشو باليابان ، نائب رئيس مشروع موسوعة الاغذية الشعبية المصرية.

بالإضافة إلى د. مختار الكسبانى عالم آثار إسلامية ،أستاذ متفرغ الآثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة القاهرة ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق.

والشيف نرمين هنو معيد سابق باداب الأسكندرية– لغة انجليزية، أول طاهية مصرية تحصل علي دبلومة الطهي و الحلويات من مدرسة كوردن بلو بانجلترا، أول شيف من النساء تحصل على دبلومة الطهي في مصر، شيف ببرامج قناة سي بي سي سفرة.