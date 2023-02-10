الشوربة المغربي باللحم الضانئ والأرز الأحمر .. أكلات بدوية على مائدة أبناء مطروح

تشتهر محافظة مطروح بالعديد من المأكولات الشعبية التي توارثها الأجيال من الأجداد، ويداومون عليها فهي تعد من أكلات التراث البدوي والتي يعشقها أهل مطروح، كما يقبل عليها جميع رواد الفترة خلال فترة الصيف.

فمن أشهر هذه المأكولات البدوية المميزة "العصيدة والأرز المبذر والأرز الأحمر والمكرونة الجارية والشربة المغربي

يقول صافي القطعاني إن أهالي مطروح يعشقون الأكلات البدوية ويفضلونها عن غيرها من الأكلات المتنوعة التي تقدم في أشهر المطاعم في أفراح أهالي مطروح الأرز اَلْحُمْر والشربة المغربي بجانب اللحم الضانئ والماعز.

وأضاف أن واحة سيوة تشتهر بوجبة ابو مردم وهو عبارة عن اللحم الضانى أو الدواجن والذي يسوى أسفل الأرض ويتم وضع الأرز والخضار معه لتكون من أفضل الأطعمة التي يفضلها أهالي مطروح وسيوة.

يقول جمال رحومه إن الشوربة المغربي واللحم الضانى والأرز من أشهر المأكولات بمطروح والذي يتم تجهيزها وتقديمه في العزومات وفي الأفراح والفنادق. المطاعم خاصة مع طلب زوار المحافظة لهذا النوع من المأكولات الذي يتميز بجودته وقيمته الغذائية.

وأوضح أن الشوربة المغربي تختلف عن الشربة العادية حيث تتميز بطعمها وقيمتها الغذائية وإضافة بعض البهارات مضيفا أن كلمة السر في سر الطعم المميز للشوربة المغربي يرجع إلى اللحم الضانى والنعناع.

وأشار أن اللحم البرقي يحظى بطعم لذيذ بالإضافة إلى خلوة من الدهون مضيفا أنه اللحم الضانى يتم تصنيعه بعدة طرق أما بالشوى أو الطبخ مع الأرز أو المكرونة الجارية كما يعد الأرز إحدى أشهر المأكولات التي تميز بدو مطروح والذين قاموا بطهيه بعدة طرق مختلفة أشهرها الأرز الأحمر والأصفر والمطبوخ والمعمر.

اكلات بدوية

اكلات بدوية