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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث استعدادات التموين والغرفة التجارية لشهر رمضان

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء ومدير التموين ومدير الغرفة التجارية

 

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس جهود تخفيف العبء عن المواطنين مع توفير مزيد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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جاء ذلك خلال لقائه مع المحاسب أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح والدكتور سعد جويلى مدير مديرية الطب البيطري والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح
كما أوضح رئيس الغرفة التجارية بمطروح أن مجلس إدارة الغرف التجارية وافق على تخصيص مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإقامة شوادر ومعارض بمطروح لبيع السلع المخفضة للمواطنين بنسبة تصل من٢٠ إلى ٣٠ %.
ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للغرفة التجارية، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق مع توفير مزيد من المعروض من السلع ومنع احتكار السلع بما يعمل على تخفيض الأسعار وخلق روح المنافسة بما يعود على المواطن.
كما ناقش محافظ مطروح جهود العمل على توفير مزيد من اللحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع محلات الجزارة وكذلك أصحاب المزارع والبيع بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين.
كذلك وافق محافظ مطروح على إقامة معرض أهل رمضان بموقع السينما الشتوي بمدينة مرسى مطروح على مساحة نحو ٦٠٠ م٢ مع تغطيتها ضد المطر.

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