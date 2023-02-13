الكل سيحاسب.. قرارات نارية من اتحاد الكرة

استعرض إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل تشكيل اتحاد الكرة لجنة الانضباط والقيم؛ مؤكدًا أن دورها سيتمثل في محاسبة من يخرج عن المألوف من أندية أو لاعبين.

وأعلن عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة العديد من القرارات الهامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ونرصد لكم أبرز ما جاء فيها:

تشكيل لجنة لضبط الشارع الرياضي

وقال الكومي، أنه تم تشكيل اللجنة لضبط الشارع الرياضي، وعودته للسلوك القويم، لافتًا إلى أنها عقدت اجتماعها الأول، اليوم، في مقر اتحاد الكرة.

وأكد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، أن أي تجاوز من أي مؤسسة أو أشخاص داخل المجال الرياضي؛ سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط التي لها الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من عقوبة.

كفاية إنفلات

وأضاف:"كفاية بقى اللي فات من حالة الانفلات على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، ومن يخرج عن المألوف من أندية أو لاعبين سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط، والعقوبات تتدرج من غرامات مالية والحرمان من حضور مباريات، ومن سلطتها التوصية بشطب عضو مجلس إدارة؛ وهو أمر من سلطة وزير الشباب والرياضة".

وأكمل: "هذه اللجنة لها كل الدعم، ولن تواجه تدخل في أي قرار تصدره، ولا يمكن لأي شخص الإيحاء للجنة بإصدار قرار ما، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبًا لضبط الشارع المصري الكروي.

هروب عصام الحضري

وأعلن عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد اختار سيد السويركي خلفًا لعصام الحضري في تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، من بين 6 أسماء كانت مُرشّحة لشغل هذه المهمة.

