عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكايات تذاع لأول مرة.. حلقة خاصة لـ تفاصيل من داخل متحف الشرطة بالإسماعيلية

نهال طايل
نهال طايل

خصصت الإعلامية نهال طايل، حلقة خاصة من برنامج “تفاصيل”، من داخل متحف الشرطة بالإسماعيلية، وقدمت حكايات تذاع لأول مرة عن تضحيات رجال الشرطة في الدفاع عن مصر.  

txt

بعد اختطاف طفل العبور .. انفعال نهال طايل : عينك على عيالك

txt

آه يا وجع القلب.. نهال طايل تنفعل على الهواء بسبب حكاية زينب


واستعرضت الإعلامية نهال طايل، الممر الشرفي بالمتحف، قائلة: “يمين الممر الشرفي يضم صورا لوزراء الداخلية على مر تاريخ مصر، أما على الناحية الأخرى يضم الشهداء”.

وقالت  الإعلامية نهال طايل،: “المتحف تم تجديده، وقام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحالي بافتتاحه”.

وقدمت الإعلامية نهال طايل التحية للقيادة السياسية المصرية، معقبه: “ألف تحية للقيادة السياسية لمصر بقيادة الرئيس السيسي، ودامت مصر في أمان بعون الله وبأولادها المخلصين”.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

ترشيحاتنا

هل صلاة ليلة 22 من رجب لها أجر 70 نبيا؟.. اعرف حقيقتها

رد غريب.. الولايات المتحدة تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في مجالها الجوي

حازم خميس: لا أحد يستطيع أحد التدخل في عمل منظمة مكافحة المنشطات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

آخر تحديث لأسعار الفراخ والبيض

فنكوش.. مفاجأة بشأن أرصدة رجال الأعمال الروس في فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ