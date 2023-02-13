حكايات تذاع لأول مرة.. حلقة خاصة لـ تفاصيل من داخل متحف الشرطة بالإسماعيلية

خصصت الإعلامية نهال طايل، حلقة خاصة من برنامج “تفاصيل”، من داخل متحف الشرطة بالإسماعيلية، وقدمت حكايات تذاع لأول مرة عن تضحيات رجال الشرطة في الدفاع عن مصر.



واستعرضت الإعلامية نهال طايل، الممر الشرفي بالمتحف، قائلة: “يمين الممر الشرفي يضم صورا لوزراء الداخلية على مر تاريخ مصر، أما على الناحية الأخرى يضم الشهداء”.

وقالت الإعلامية نهال طايل،: “المتحف تم تجديده، وقام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحالي بافتتاحه”.

وقدمت الإعلامية نهال طايل التحية للقيادة السياسية المصرية، معقبه: “ألف تحية للقيادة السياسية لمصر بقيادة الرئيس السيسي، ودامت مصر في أمان بعون الله وبأولادها المخلصين”.

