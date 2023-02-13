حدث ليلا| الموضوع انتهى.. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء.. اتحاد الكرة يكشف الجديد بشأن لاعبي الزمالك وأمريكا تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في سمائها

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك، و إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تغلق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجان والاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة.

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة جديدة، قائلا "اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية".

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الموضوع انتهي ومحدش هيشوه الرياضة المصرية تاني".

حلت الفنانة دينا، ضيفه على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”.

كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أنه المفاوضات جارية وخلال الساعات القادمة لاختيار رئيساً للجنة الحكام خلفاً لكلاتنبرج قائلاً : خلال يومين بالكثير المفاوضات مستمرة خلال الساعات القادمة سيكون هناك رئيس للجنة الحكام يتمتع بقدر عالي من جهة السيرة الذاتية وبالتالي ستكون بداية جديدة مشدداً أنه سيكون أجنبياً ..

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أن جميع الشواهد تؤكد تدبير الأهلي لهروب محمود كهربا من نادي الزمالك.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على موقع في غرب قطاع غزة.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجان لفترة وجيزة بسبب أنشطة تخص وزارة الدفاع الأمريكية وتم إعادة فتحه مره أخرى.

رفض جنرال أمريكي، اليوم الإثنين، استبعاد إمكانية ظهور كائنات فضاية في سماء الولايات المتحدة من عدمه.