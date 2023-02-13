عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على موقع في غرب قطاع غزة.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه الغارات جاءت بهدف قصف موقع تحت الأرض به مواد خام تستخدم في صناعة الصواريخ.

 

وأضاف جيش الاحتلال أن هذه الغارات جاءت للرد على الصاروخ الذي أطلق السبت الماضي من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

 

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار بدأت تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

وكان، أعلن مجلس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي أنه صادق على قرار بإقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معرض تعليقه على القرار: "الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي".

 

وأضاف نتنياهو عبر حسابه على موقع تويتر: "بالتعاون مع وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة".

وكان نتنياهو، قد أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده.

الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة إسرائيل صواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

موضوعات متعلقة

رد غريب.. الولايات المتحدة تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في مجالها الجوي

فنكوش.. مفاجأة بشأن أرصدة رجال الأعمال الروس في فرنسا

هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

خطر كبير.. تفاصيل الاختراق الكبير لمواقع حلف الناتو

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لمواجهة تداعيات الزلزال

محطات تاريخية للتعاون السعودي الروسي في المجال الدفاع العسكري

حدث تاريخي.. السعودية ترسل أول رائدة ورائد فضاء للمحطة الدولية

زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

ترشيحاتنا

زلزال تركيا.. وصول حافلات للدعم النفسي والناجون يتلفظون بألفاظ غريبة |فيديو

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

انتقاد شديد.. ميدو يوجه سؤالا لاتحاد الكرة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

القمة العالمية للحكومات.. سبب اختيار مصر ضيف شرف الحدث الأهم بالإمارات العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ