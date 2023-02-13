الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على موقع في غرب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه الغارات جاءت بهدف قصف موقع تحت الأرض به مواد خام تستخدم في صناعة الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال أن هذه الغارات جاءت للرد على الصاروخ الذي أطلق السبت الماضي من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار بدأت تدوي في مستوطنات غلاف غزة.

وكان، أعلن مجلس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي أنه صادق على قرار بإقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معرض تعليقه على القرار: "الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي".

وأضاف نتنياهو عبر حسابه على موقع تويتر: "بالتعاون مع وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة".

وكان نتنياهو، قد أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده.