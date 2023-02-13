رد غريب.. الولايات المتحدة تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في مجالها الجوي

رفض جنرال أمريكي، اليوم الإثنين، استبعاد إمكانية ظهور كائنات فضاية في سماء الولايات المتحدة من عدمه.

وقال جنرال أمريكي وفق ما نقلته رويترز عقب سؤاله عن احتمالية أن تكون الأجسام الأخيرة في سماء الولايات المتحدة بسبب كائنات فضائية قائلا: "لا استبعد أي شئ".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، اليوم الإثنين، تفاصيل إسقاط جسم غريب جديد في سماء الولايات المتحدة.

وقال البيان الصادر عن البنتاجون: "بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وبناءً على توصيات وزير الدفاع لويد أوستن والقيادة العسكرية، أطلقت طائرة F-16 صاروخ AIM9x لإسقاط جسم محمول جواً يحلق على ارتفاع 20000 قدم تقريبًا في المجال الجوي الأمريكي فوق بحيرة هورون بولاية ميشيجان".

وأضاف البيان: "أثار مسارها وارتفاعها مخاوف، بما في ذلك أنها يمكن أن تشكل خطرا على الطيران المدن".

وتابع البيان: "أتاح لنا الموقع الذي تم اختياره لعملية إسقاط الحطام هذه الفرصة لتجنب التأثير على الأشخاص على الأرض مع تحسين فرص استعادة الحطام".