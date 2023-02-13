وزيرة التخطيط تشارك بأعمال القمة العالمية للحكومات بدبي 2023

تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الوفد رفيع المستوى الذي يرأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يشارك بأعمال القمة باعتبار مصر ضيف شرف لهذا العام.

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا بجلسة بعنوان "استثمر في مصر تمكين القطاع الخاص ودور صندوق مصر السيادي"، كما تشارك سيادتها بجلسة أخرى بعنوان

"حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية"، وذلك بعد غد الأربعاء، كما يشارك المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة "نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية" غدًا الاثنين، فضلًا عن مشاركة د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط بجلسة بعنوان "مصر.. العالم الذي نريده".

يُشار إلى أن أجندة القمة تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتنثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.