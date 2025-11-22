تعاون مصري إيطالي لتدريب العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة

شارك رئيس مكتب التمثيل العمالي، سعيد حجازي، في اجتماع مهم عقد بمدرسة ESEM – CPT للتدريب المهني في مجال المعمار، والتي تخضع لإشراف اتحاد شركات المعمار ANCE واتحادات العمال الأكبر في إيطاليا: CGIL – CISL – UIL.

حضر الاجتماع كل من كاتزانيجا لوكا رئيس المدرسة وممثل نقابة شركات المعمار ANCE، ونائب الرئيس وممثل اتحاد العمال UIL سلفاتوري كوتايا، وكاتيا باربيراتو مدير المدرسة، ومارتينا جيزلاندي، وأحمد أبو زهرة عن نقابة العمال CISL، وخالد باوزيان عن نقابة العمال CGIL، ومصطفى عصام عن نقابة العمال UIL.

وتم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون لتدريب العمال المصريين المتواجدين في إيطاليا على أعمال المعمار والسلامة والصحة المهنية وفق المواصفات الإيطالية، بالإضافة إلى التدريب على اللغة الإيطالية، كما تم مناقشة مقترحات لجلب العمالة المصرية المدربة من خلال شركات المعمار التابعة لنقابة ANCE.

وأكد الاجتماع قدرة وزارة العمل على توفير الكوادر الفنية المطلوبة في سوق العمل الإيطالي من خلال مراكز التدريب المهني المصرية، وكذلك عبر البروتوكول المبرم مع معهد السالزيان دون بوسكو في مصر للتدريب وفق المعايير الإيطالية والأوروبية، بما يشمل تعليم اللغة الإيطالية.

واتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق مع نقابة أصحاب الأعمال ANCE لمتابعة آليات التعاون في دعم العمال المصريين المتواجدين بالفعل في إيطاليا، وتسهيل استقدام العمالة المصرية المدربة إلى السوق الإيطالي.