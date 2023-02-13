رئيس الوزراء يتفقد مراكز تدريب عمال الغزل والنسيج في المحلة

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراكز التدريب لصناعة النسيج بالمحلة الكبري ويرافقه وزيري قطاع الأعمال و التنمية المحلية ومحافظ الغربية .



واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول تدريب العمالة علي الماكينات الجديدة بالمصنع كما استمع للكفاءات الماكينات وعملها في وقت قياسي يساعد علي زيادة الإنتاج .

وتفقد مدبولي اقامة اكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم حيث تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم و تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع .

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة ويستوعب 182 ألف مردن غزل،وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.