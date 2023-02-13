عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مراكز تدريب عمال الغزل والنسيج في المحلة

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراكز التدريب لصناعة النسيج بالمحلة الكبري ويرافقه وزيري قطاع الأعمال و التنمية المحلية ومحافظ الغربية .


واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول تدريب العمالة علي الماكينات الجديدة بالمصنع كما استمع للكفاءات الماكينات وعملها في وقت قياسي يساعد علي زيادة الإنتاج .

وتفقد مدبولي اقامة اكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم حيث تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم و تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع .

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة ويستوعب 182 ألف مردن غزل،وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

انقاذ طفلة تركية بعد 178 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. تفاصيل

نقطة مضيئة| السيسي يوجه رسالة للمصريين عن الأشقاء العرب

رئيس الوزراء يشاهد عرضًا تقديميًا لمحافظ الغربية حول المشروعات الجارية

الرئيس السيسي: مصر كانت تواجه فوضى كاملة في عام 2011.. فيديو

في بطولة الجمهورية.. قصة ملاكم أنهى حياة منافسه بالضربة القاضية

قام بتجميع السلع التموينية واحتكارها.. حبس تشكيل عصابي ينتمى للجماعة الإرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء وفوتوشوب.. دينا الشربيني تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

قبل عيد الحب.. ظهور صادم لقلب أحمر في الفضاء .. شاهد

بفلوس أقل.. هاني الناظر يكشف عن بدائل رخيصة لـ المشاكل الجلدية

تفاصيل إصابة محمد النني وحقيقة رحيله إلى هذا النادي

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه الذهب وتفاصيل أسعار أعيرة المعدن الأصفر اليوم ..فيديو

أمطار وصقيع.. تحذير مهم من الأرصاد والكشف عن موعد تحسن الطقس

أنت في حفظ الله وقلبي.. رسالة طفلة سورية لوالدها من تحت الأنقاض

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ