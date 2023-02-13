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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كردون أمني .. حريق يلتهم سيارة أمام نادي القضاة في الدقي

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي أمام نادي القضاة اتجاه الوراق بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي أمام نادي القضاة اتجاه الوراق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق نادى القضاة الدقي النجدة قسم شرطة الدقي

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