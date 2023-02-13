هيرجع بعد عيد الحب.. ندى الكامل تثير التساؤلات بمنشور عن هذا الشخص

فتحت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، باب الأسئلة لدي المتابعين لديها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وردت الفنانة ندي الكامل، علي متابع قال لها إنه سوف يعود إلي حبيبته بعد انتهاء عيد الحب، لترد عليه قائلة: "اعرف واحد بيعمل كده"، بينما ردت علي متابع أخر قال لها إنه اعترف لصديقته بإنه معجب بها ورفضته وظلا صديقان، إلا إنها قالت له أن من يرفضه عليه أن يتركه ويغادر.

نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تكشف من خلاله عن قرار اتخذته فى الفترة المقبلة نتيجة تعرضها إلى أزمة صحية شديدة.

وقالت ندى الكامل: “أصدقائى.. أنا أمر بحالة صحية صعبة حاليا ولا أستطيع أن أتواصل مع أى شخص فى الوقت الحالى اعذرونى.. أنا أتعافى حاليا وسوف أحصل على إجازة بسبب إرهاقى الشديد.. أعود قريبا وأتمنى للجميع صحة جيدة”.