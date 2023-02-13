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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول محاضرات كلية الآداب جامعة عين شمس للفصل الدراسي الثاني 2022-2023

جدول محاضرات كلية
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023

بدأت كليات جامعة عين شمس، الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ علي سلامة الطلاب، والتي تستمر لمدة ستة عشر أسبوعًا، لتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

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ونشرت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

وأشارت عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى وجود العديد من الأنشطة الطلابية و اللقاءات القمية خلال الفصل الدراسى الثانى ، والتى تتزامن مع العملية الدراسية.

ووفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الداسى 2022/2023 هو ان تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم السبت 11 فبراير 2023 وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعا.

وتستمر الامتحانات على مدار شهر يونيو، وتبدأ إجازة انتهاء العام الدراسي 2022- 2023 مع بداية شهر يوليو.

جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023
جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني كلية الاداب جدول محاضرات كلية الآداب Jobs Education

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