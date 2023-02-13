استخدم ليزر عسكري صيني..بحار فلبيني يصاب بالعمى

أعلن خفر السواحل الفلبيني اليوم إصابة أحد أفراد الطاقم الفلبيني بالعمى المؤقت بسبب استخدام ليزر "عسكري" صيني.

وقالت الفلبين، "إن خفر السواحل الصيني استهدف أحد أفراد الطاقم الفلبيني باستخدام ليزر "عسكري" في بحر الصين الجنوبي في وقت سابق من هذا الشهر، مما أصاب الطاقم الفلبيني بالعمى المؤقت". وذلك حسبما ذكر موقع "صوت أمريكا".

وذكرت وسائل إعلام فلبينية، أن هذه السفن كانت في المياه المتنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.

واتهم خفر السواحل الفلبيني السفينة الصينية بـ "مناورات خطيرة" عند اقترابها من السفينة الفلبينية.

كما أنها ليست المرة الأولي التي توجه فيها اتهامات للصين بسبب السيطرة الصينية على بحر الصين الجنوبي، بل هناك العديد من الدول الأخرى التي وجهت اتهامات مماثلة إلى الصين.

وكان البحارة الفلبينيون يسلمون الطعام والإمدادات للأفراد العسكريين بحرا على بعد 195 كيلومترا من مقاطعة بالاوان الفلبينية، إلا أن حدث الهجوم عليهم من قبل القوات الصينية.

ومن جانبها تدعي الصين السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله، لكن دولا أخرى تطالب بأجزاء منه.

ولمواجهة النفوذ الصيني، وقع وزير الدفاع الياباني ونظيره الفلبيني يوم الجمعة اتفاقية لزيادة تعزيز التعاون بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات المسلحة الفلبينية، وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث بما في ذلك الولايات المتحدة.