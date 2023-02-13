رغم التحذيرات الروسية.. باكستان ترسل 10 آلاف قذيفة لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أن باكستان زودت أوكرانيا بـ 10 آلاف قذيفة من طراز "MLRS".

وقال مصدر إن القذائف شحنت من ميناء كراتشي في وقت سابق من هذا الشهر وستصل إلى أوكرانيا عبر ميناء إمدن الألماني.

وأكد المصدر -لم يذكر اسمه- لصحيفة "إيكونوميك تايمز" أن باكستان تزود أوكرانيا بالأسلحة "بشكل منتظم" على الرغم من مطالب روسيا بخفض أسعار النفط.

وأشار إلى أن المصانع الباكستانية شحنت 50 ألف قذيفة إلى أوكرانيا عبر كراتشي في يناير الماضي.

ومن جانبها أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن مسألة إمداد أوكرانيا بالسلاح، وأشار وزير الخارجية الروسي لافروف إلى أن أي مادة تحتوي على أسلحة لمساعدة أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

ومن جانبه، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي بيسكوف، أن نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لن يساعد في نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وسيكون له آثار سلبية.