"جنوب السودان للشباب" يواجه نظيره الزامبي وديًا باستاد هيئة قناة السويس



يلتقي منتخبا جنوب السودان للشباب تحت 20 سنة نظيره الزامبي، وديًا السابعة مساء اليوم الاثنين، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، وذلك في إطار تحضيرهما للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لمرحلتهم السنية التي تستضيفها البلاد في الفترة من 19 فبراير الحالي وحتى 12 مارس المقبل بمشاركة 12مننتخب قاري، مقسمين علي ثلاث مجموعات الأولى تقام بالقاهرة، والثانية بالإسماعيلية، والثالثة بالأسكندرية.





تجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب جنوب السودان للشباب تحت 20 سنة وصلت مصر الثلاثاء الماضي، بعدد 39 فردًا برئاسة مايكل دانيال بينهم 26 لاعبًا، وأقامت معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية، وخاضت لقاءًا وديًا مع منتخب مصر أول أمس وخسرته بهدف نظيف، وذلك لحين بدأ لقاءاتهم الرسمية بإستاد هيئة قناة السويس الجديد، بمواجهة جمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا أيام 20 و23 و26 فبراير الحالي.

يذكر أن بعثة منتخب زامبيا للشباب تحت 20 سنة، وصلت مطار القاهرة الدولي الجمعة الماضي، للدخول في معسكر مغلق بالإسماعيلية، استعدادًا لمواجهتهم الرسمية بالمجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا لمرحلتهم السنية مع تونس وجامبيا وبنين واتفقت على أداء مباراتين تجريبيتين أمام منتخب جنوب السودان اليوم، وأوغندا الخميس المقبل.

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