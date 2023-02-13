عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"جنوب السودان للشباب" يواجه نظيره الزامبي وديًا باستاد هيئة قناة السويس

الاستعدادات
الاستعدادات


يلتقي منتخبا جنوب السودان للشباب تحت 20 سنة نظيره الزامبي، وديًا السابعة مساء اليوم الاثنين، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، وذلك في إطار تحضيرهما للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لمرحلتهم السنية التي تستضيفها البلاد في الفترة من 19 فبراير الحالي وحتى 12 مارس المقبل بمشاركة 12مننتخب قاري، مقسمين علي ثلاث مجموعات الأولى تقام بالقاهرة، والثانية بالإسماعيلية، والثالثة بالأسكندرية. 

نقل المرضي بمركز 30يونيو لمجمع الإسماعيلية الطبي بعد تسريب ثاني أكسيد الكربون



تجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب جنوب السودان للشباب تحت 20 سنة وصلت مصر الثلاثاء الماضي، بعدد 39 فردًا برئاسة مايكل دانيال بينهم 26 لاعبًا، وأقامت معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية، وخاضت لقاءًا وديًا مع منتخب مصر أول أمس وخسرته بهدف نظيف، وذلك لحين بدأ لقاءاتهم الرسمية بإستاد هيئة قناة السويس الجديد، بمواجهة جمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا أيام 20 و23 و26 فبراير الحالي.

مدير أمن الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض اهلا رمضان

يذكر أن بعثة منتخب زامبيا للشباب تحت 20 سنة، وصلت مطار القاهرة الدولي الجمعة الماضي،  للدخول في معسكر مغلق بالإسماعيلية، استعدادًا لمواجهتهم الرسمية بالمجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا لمرحلتهم السنية مع تونس وجامبيا وبنين واتفقت على أداء مباراتين تجريبيتين أمام منتخب جنوب السودان اليوم، وأوغندا الخميس المقبل.

IMG-20230213-WA0023
IMG-20230213-WA0023
IMG-20230213-WA0011
IMG-20230213-WA0011
IMG-20230213-WA0013
IMG-20230213-WA0013
IMG-20230213-WA0009
IMG-20230213-WA0009
IMG-20230213-WA0014
IMG-20230213-WA0014
IMG-20230213-WA0008
IMG-20230213-WA0008
IMG-20230213-WA0020
IMG-20230213-WA0020
IMG-20230213-WA0017
IMG-20230213-WA0017
IMG-20230213-WA0022
IMG-20230213-WA0022
IMG-20230213-WA0010
IMG-20230213-WA0010
IMG-20230213-WA0019
IMG-20230213-WA0019
IMG-20230213-WA0024
IMG-20230213-WA0024
IMG-20230213-WA0021
IMG-20230213-WA0021
IMG-20230213-WA0018
IMG-20230213-WA0018
IMG-20230213-WA0016
IMG-20230213-WA0016
IMG-20230213-WA0012
IMG-20230213-WA0012
IMG-20230213-WA0004
IMG-20230213-WA0004
IMG-20230213-WA0015
IMG-20230213-WA0015
IMG-20230213-WA0006
IMG-20230213-WA0006
IMG-20230213-WA0005
IMG-20230213-WA0005
IMG-20230213-WA0007
IMG-20230213-WA0007
هيئة قناة السويس قناة السويس بطولة كأس أمم أفريقيا الاسماعيلية مطار القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

الصبر نفد.. بيان عاجل من رئيس الشيشان حول حرب أوكرانيا

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

ترشيحاتنا

مدبولي يكلف وزير التنمية المحلية بتدبير مخصصات مالية لعدد من المشروعات بالغربية

مفاجأة جديدة بشأن تنبؤ عالم هولندي بحدوث زلزال مدمر في مصر |تفاصيل

ضربة قوية.. تراجع الروبل الروسي لأدنى مستوى في 9 أشهر أمام الدولار

بعد موافقة النواب .. أهداف مشروع قانون الغرف السياحية

تخفيضات 20%.. "التموين" تكشف أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

روسيا تكشف سبب انسحاب أوكرانيا من مفاوضات السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 55.. إطلالات آثارت الجدل لـ أحلام الشامسي

حلق في ودنه.. شاهد| ظهور صادم لـ عمرو دياب في إحدى الإعلانات

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه

غير متوقع.. سعر مبالغ فيه لـ فستان إليسا في أخر حفلاتها

فيديو

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر وتسونامي خلال أيام ؟.. اعرف الحقيقة

لهذا السبب.. الفنانة ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن بلا رجعة

سعر الفراخ نزل والبانيه يتراجع 35 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن

سلفة أختها خنقتها في الحمام.. جريمة بشعة تهز الشرقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

اﻟﻤﺰﻳﺪ