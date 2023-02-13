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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات عاجلة.. اجتماع طارئ بالمصري لتصويب الأوضاع عقب الهزيمة من سيراميكا كليوبترا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد مجلس إدارة النادي المصري، جلسة طارئة ظهر اليوم "الاثنين"، لمناقشة عدد من المستجدات وخاصة المتعلقة منها بالفريق الأول للكرة بالنادي. 

وقرر مجلس المصري، خلال الاجتماع، ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لحين تحسن النتائج.

كما قرر مجلس المصري خصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفريق أمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وقرر المصري خصم 100 ألف جنيه من المدرب العام للفريق الكابتن طارق سليمان لتصريحاته غير المبررة عقب نهاية مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وشدد المجلس على حصر مسئولية الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخص الفريق الأول في المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن أو مدير الكرة الكابتن ابراهيم حسن  - دون غيرهما  من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق. 

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واتخذ مجلس المصري قرارا بعقد اجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي المصري مع الجهاز الفني والإداري من جهة، ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث المستجدات داخل الفريق.

ووافق المصري على استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال تلك الفترة ببورسعيد مع التنسيق الدائم والمستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقًا لرؤيتهما في هذا الشأن.

المصري سيراميكا كليوباترا حسام حسن النادي المصري بورسعيد طارق سليمان إبراهيم حسن

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