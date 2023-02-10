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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان بورسعيد للسياحة والتسويق.. مول الفرما يستقبل أبناء المحافظات الأخرى

ضمن فعاليات مهرجان
ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد للسياحة والتسويق مول الفرما يستقب

استقبل مول الفرما المملوك للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، عددا من زوار المحافظة وأبنائها، ضمن فعاليات مهرجان السياحة والتسويق بمول الفرما ببورسعيد المقام في الفترة من ٧ حتى ١٥ فبراير الجاري بخصومات تصل إلى ٥٠٪ تحت رعاية اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة.

ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد للسياحة والتسويق مول الفرما يستقبل أبناء المحافظات الأخرى

ويقدم المهرجان الأوكازيون الشتوي فى بورسعيد عروضا وخصومات تصل إلى ٥٠٪ على المنتجات المعروضة بالمول. 

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وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد للسياحة والتسويق مول الفرما يستقبل أبناء المحافظات الأخرى

يذكر أن مشروع مول الفرما بمحافظة بورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام على مساحة 15368 م2، ويتكون من دور أرضى وأول جراج بطاقة إستيعابية 100 سيارة ودور ثانى وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600 م2، ويضم 150 محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات ومطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة  وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحى.

ضمن فعاليات مهرجان بورسعيد للسياحة والتسويق مول الفرما يستقبل أبناء المحافظات الأخرى
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