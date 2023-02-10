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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة

إشادة واسعة من زائري
إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحا

استقبلت محافظة بورسعيد اليوم الآلاف من الزائرين من المحافظات الأخرى خلال العطلة الأسبوعية،  للاستمتاع بالمعالم الحضارية والجمالية للمحافظة،  التي اكتسبت مؤخرا شهرة واسعة على مستوى الجمهورية.

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وقام العديد من المواطنين وأتوبيسات رحلات اليوم الواحد بزيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي،  حيث أعرب الزوار عن اعجابهم الشديد بجبال الملح في مدينة بورفؤاد والتي تتميز بكونها جبال كبيرة، ذات لون الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة

وتفقد المواطنون خلال زيارتهم لمدينة بورسعيد عدد من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية ببورسعيد،  كما شملت جولتهم زيارة ساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة،  كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية المميزة مع حمام السلام الذي يرفرف في أنحاء ساحة الشهداء.  معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة معالم مدينة بورسعيد وخاصة  ساحة الشهداء،  ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان . 

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة

كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد منذ وصولهم أرض بورسعيد،  و أكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية،  وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.  

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة

ووسط ترحيب واستقبال ابناء بورسعيد و على صوت أنغام السمسية ، استقبل سوق السمك الجديد بحي العرب ، الٱلاف من الزائرين ،  و تناول البعض المأكولات البحرية المميزة بالسوق الجديد، بينما اشترى الٱخرين الأسماك المتنوعة ذات الأسعار المميزة،  معربين عن إعجابهم بهذا الصرح المتميز على أرض بورسعيد.

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة

وداخل حديقة فريال التاريخية اليوم الجمعة، شهدت إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائرى بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا وترفيهيا ومقصد للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية فى تاريخ بورسعيد .

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة

وأشاد عدد من زائرى بورسعيد بالمستوى الحضارى والجمالى لحديقة فريال ، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذرى الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها لتكون ملتقى ترفيهى وثقافى للمواطنين ، وأكد عدد من زائرى الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التى تتميز بها بورسعيد سياحيا وذلك بعد ان تم تداول صور الحديقة على نطاق واسع وإشادة الجميع بها.

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة

كما شهد  " مول الملابس المستعملة الجديد " بوسط بورسعيد في حي العرب، إقبال العديد من زوار بورسعيد وأبناؤها ، والذي صمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية و أصبح منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق والمحاور، مما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد. 

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بالمستوى الحضاري والسياحي للمحافظة
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