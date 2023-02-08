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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: 20 ألف كرتونة سلع غذائية للعاملين بالديوان العام ومحدودي الدخل

20 ألف كرتونة توزع
20 ألف كرتونة توزع فى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  بأنه سيجري  توزيع  عشرين ألف كرتونة سلع غذائية للعاملين بالديوان العام و الأسر الأكثر احتياجا و محدودي الدخل بمحافظة بورسعيد،  وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

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وأشار محافظ بورسعيد أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على ٢٥ كيلو من مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك،  لافتا إلى أنه تم اختيار أجود أنواع  السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها .

 

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك،  أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. 

 

ولفت محافظ بورسعيد  إلى أنه وجه بتحديث أعمال الحصر للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل بالمحافظة ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك

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