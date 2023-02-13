تخفيضات 20%.. "التموين" تكشف أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين، طرح منتجات الياميش بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، تلبية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وقال المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير كميات ضخمة في فروعها المنتشرة بالقاهرة والجيزة بواقع 314 فرع، لافتا إلى أن المنتجات المعروضة جزء منها محلي وأخر مستورد من سوريا وأمريكا وإسبانيا وبلغاريا وقبرص وتركيا.

وجات أسعار ياميش رمضان كالآتي: قمر الدين الوفير 400 جرام من 60 إلي 70 جنيه حسب النوع، قمر الدين السلام 400 جرام من 60 جنيه إلي 70 جنيه حسب النوع، قمر الدين العالمية 400 جرام 70 جنيه، قمر الدين الشلال 400 جرام 62 جنيه، قمر الدين نجوم الشام/مراسي/الأسطورة 400 جرام 45 جنيه، قمر الدين أبو عيسي سوري 400 جرام 45 جنيه.

واللوز قلب جامبو أمريكي نوع 20-22 وزن كيلو بسعر 370 جنيه، لوز قلب أمريكي نوع 27-30 وزن كيلو بسعر 280 جنيه، لوز إسباني وزن كيلو بسعر 260 جنيه، عين جمل أمريكي اكسترا وزن كيلو 320 جنيه، عين جمل أمريكي وزن كيلو 300 جنيه، عين جمل أمريكي حصي وزن كيلو 170 جنيه، لوز أمريكي حصي وزن كيلو 190 جنيه.

والبندق حصي أمريكي وزن كيلو يباع بـ 180 جنيه، بندق قلب محمص فاكيوم تركي وزن كيلو 360 جنيه، تين تركي وزن كيلو 220 جنيه ، جوز هند نص دسم وزن كيلو 68 جنيه، تين هندي بذور 300 جرام 40 جنيه، تين سوري مدور وزن كيلو 55 جنيه، تين سوري مدور العالمية 300 جرام 60 جنيه، تين سوري مدور السعيد 300 جرام 60 جنيه، تمر هندي بذور السلام 300 جرام 40 جنيه، مشمشية تركي وزن كيلو من 250 الي 320 جنيه حسب النوع.

والقراصيا اسباني/ بلغاري نوع 30-40 وزن كيلو 240 جنيه، قراصيا اسباني / بلغاري نوع 40-50 وزن كيلو 320 جنيه، قراصيا مغربي نوع 30-40 وزن كيلو 230 جنيه ، قراصيا مغربي نوع 40-50 وزن كيلو 220 جنيه ، بندق قلب مقشر تركي نوع 13-15 وزن كيلو 330 جنيه.

والفستق حصي امريكي وزن كيلو 18-20 وزن كيلو 480 جنيه، فستق حصي امريكي 20-22 وزن كيلو 470 جنيه، فستق قلب حلبي اكسترا وزن كيلو 900 جنيه، كاجو مملح محمص مقاس 180 وزن كيلو 490 جنيه، كاجو مملح محمص مقاس 210 وزن كيلو 470 جنيه، كاجو مملح محمص مقاس 240 وزن كيلو 440 جنيه، كاجو مملح محمص مقاس 320 وزن كيلو 420 جنيه.

والكركدية أسواني زهرة وزن كيلو بـ 130 جنيه، خروب قرون قبرصي وزن كيلو 180 جنيه، بلح سكري وزن كيلو 140 جنيه ، بلح سكري فاكيوم وزن كيلو 125 جنيه ، بلح سكري 3 كيلو 360 جنيه ، بلح علبة 30 و50 جنيه.

وأكد رشدي، أنه يتم توفير السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز وغيرها، لافتاً إلى أن السلع التموينية متوافرة بالمجمعات ولدينا مخزون يصل 3 أشهر، بالإضافة إلى أن كل مجمع لديه مخزن صغير احتياطيا ً يكفي الاحتياجات لمدة يومين على الأقل مع الاستمرار الضخ اليومي للسلع من قبل الشركة القابضة.

وأشار إلى أنه يتم توفير السكر التمويني بسعر 10.5 جنيه للكيلو مقابل 14.5 جنيها للحر، والأرز المدعم بـ 10.5 جنيه للكيلو مقابل من 14 الي 18 جنيهاً للحر، والزيت التمويني بـ 25 جنيها للعبوة 800 مملي مقابل 35 جنيها.

وأكد على زيادةً معدلات الضخ اليومية بنسبة 50% عن المعتاد خلال الفترة المقبلة بسبب رمضان، فضلا عن وجود فروع أهلا رمضان داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث تم افتتاح 40 فرع وتصل لـ 100 فرع بحلول الشهر الكريم.