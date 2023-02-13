ابنة العريش بعد مشاركتها فى الدوم:شوفت نظرة فخر واعتزاز من اللى يعرفوني

قالت أفنان جمال، متسابقة ببرنامج "الدوم"، إنها من مدينة العريش بشمال سيناء، التي تتميز بالهدوء والحياة البسيطة، متابعة "احنا عايشين الحياة ببساطة، بس مكنتش بعرف أوظف شغفى، لأن الامكانيات هناك محدودة، وقولت لأهلى إنى شارك في الدوم لما شوفت الموسم الأول".

وأوضحت "جمال" خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "dmc"، أن أهلها قدموا لها كل الدعم "هما متفاهمين وبيحترموا كل المهن وبيقدروا التعب والمجهود، وكانوا ومازالوا خايفين عليا، وأخر مرحلة وصلت لها في المسابقة هي الحلقة الأولى من مرحلة الأداء الكامل".

أشارت متسابقة برنامج "الدوم" إلى أن أهلها في العريش افتخروا بنجاحها وتقدمها "شوفت نظرة فخر واعتزاز من كل اللى يعرفوني، أهلى وأصحابي وجيراني وكل أهل العريش وكمان زملائي في الجامعة".

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.