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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تدعو لتسهيل وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا

زلزال سوريا
زلزال سوريا

دعا المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، تسهيل وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا والواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا في تصريحات له اليوم: «يجب استخدام جميع وسائل إيصال المساعدات لإنقاذ الأرواح في شمال غربي سوريا».

وخلال الأيام الماضية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها تستكشف جميع السبل لإيصال الإمدادات إلى شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة.

وقالت الأمم المتحدة على لسان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة إنها أفرجت عن 25 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في بدء الاستجابة الإنسانية في تركيا وسوريا المنكوبتين بالزلزال المدمر.

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وأضاف «دوجاريك» أن من بين المعوقات التي تواجه توصيل المساعدات تضرر الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى الحدودي من تركيا إلى شمال سوريا، حيث أسفر ذلك عن عطل مؤقتا تسليم المساعدات إلى الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة. وأشار إلى أن المعبر نفسه لم يتضرر.

سوريا تركيا الأمم المتحدة المانيا منظمة الأمم المتحدة

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