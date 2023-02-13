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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة وصول أول طائرة إماراتية إلى سوريا

مواد غذائية وطبية
مواد غذائية وطبية

نشرت وكالة سوريا للأنباء "سانا" لقطات مصورة توثق لحظة وصول الطائرة الإماراتية الأولى التي تحمل مواد إغاثية إلى مطار العاصمة السورية دمشق.

وقالت "سانا" إن الطائرة التي أرسلتها دولة الإمارات تحمل على متنها 34 طنًا من المواد الإغاثية لدعم الأهالي المتضررين في المناطق المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي.

جسر جوي

واليوم، أعلنت دولة الإمارات تسيير جسر جوي من 8 طائرات، 4 منها إلى اللاذقية و4 إلى دمشق، وذلك في إطار تعزيز إمداداتها الإغاثية إلى سوريا.

والأحد، أعلنت دولة الإمارات عبر تسيير 37 طائرة شحن تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وخيم إيواء للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا، على مدار 7 أيام، ضمن عملية "الفارس الشهم 2".

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كما يتم العمل على إنجاز مستشفى ميداني متنقل وافتتاحه في منطقة "إصلاحية" بتركيا، لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

والإثنين، زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، لبحث التداعيات الإنسانية جراء الزلزال.

كما زار الشيخ عبد الله بن زايد المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، شمال غربي سوريا.

وعلى صعيد متصل، تواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال الأجهزة والمعدات.

ونجح فريق البحث والإنقاذ الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، في إنقاذ شخصين قضيا بين الأنقاض نحو 120 ساعة، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الأول طفل يبلغ من العمر 11 عاما، والثاني رجل يتراوح عمره بين 50 و60 عاما، وكلاهما من الجنسية التركية.

ويستمر الفريق الإماراتي في أعماله الإغاثية بتركيا بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، ضمن جهوده لتخفيف آثار الزلزال المدمر، ويتوزع على 3 مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت مؤخرا عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في إنقاذ عائلة مكونة من أم وابن وابنتين من الجنسية السورية من تحت الأنقاض، بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.

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