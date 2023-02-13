عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة زواج عباس فارس من شقيقتين وأقناعهما باعتناق الإسلام

عباس فارس
عباس فارس

يوافق اليوم الإثنين 13 فبراير، ذكري رحيل الفنان عباس فارس، الذي ولد في 22 أبريل عام 1902، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1978، عن عمر يناهز 75الـ عامًا.

 

عباس فارس ومسيرته

اشتهر عباس فارس، بصوته الأجش الذي ميزه عن غيره من فناني جيله انه الفنان الراحل عباس فارس الذي ولد بالقاهرة في حي المغربلين.

اشترك عباس فارس، في فرقة جورج ابيض وعمره 15 عاما حتي انه جسد شخصية هاملت وعطيل وهو فى هذه السن الصغيرة لينتقل بعد ذلك الي فرقة الريحاني حيث تنقل منها الى المجال السينمائي حتي أصبح القاسم المشترك في الأعمال السينمائية في فترة الثلاثينيات الي الستينات من القرن الماضي حيث كانت بدايته في المجال السينمائي عام 1929 من خلال اشتراكه في فيلم ( بنت الليل كما شارك في العديد من الأعمال التاريخية والدينية منها فيلم واسلاماه والعزيمة والبؤساء والعيش والملح ليلة غرام.

 

عباس فارس وحياته

اعتنق عباس فارس، الصوفية في شبابه المبكر وكان متدينا وفي بداية حياته سافر إلى العاصمة البريطانية ومكث بها 6 اشهر تعرف هناك علي فتاة انجليزية اعجب بها وهام بجمالها وبادلته هي ايضا نفس المشاعر وعندما صارحها بحبه وبرغبته في الزواج بها وافقت فورا الا انه اشترط عليها ان تعتنق الاسلام اولا فوافقت علي شرطه واعتنقت الاسلام وعاد بها إلى مصر وأخذ يعلمها اصول ومبادئ الإسلام حيث وجد منها تجاوبا وتواصلا كبيرين وعاش معها في سعادة واستقرار وأنجبت له ابنه جمال فارس ولكنها رحلت بعد رحلة مع المرض.

حزن عليها كثيرا وشعر ان الحياة اصبحت كئيبة مظلمة حتي تزوج من شقيقتها الانجليزية ليقوم باقناعها باعتناق الإسلام ومواقفه أيضا وتظل معه يعلمها كل اصول الاسلام وأنجبت له ابنه الثاني( اسلام ) وظلت معه في رحلة زوجية سادها الاستقرار والتقدير الي ان رحل الفنان عباس فارس في شهر فبراير عام 1978.

عباس فارس الفنان عباس فارس ذكرى عباس فارس ذكرى رحيل عباس فارس ذكرى ميلاد عباس فارس ذكرى وفاة عباس فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. شفيق نور الدين ترك الفن وباع ألبان من أجل أسرته

سيدة تقتحم مسرح حفل لـ صوفينار لأجل صورة تذكارية .. شاهد

الدفع بـ22 موهبة جديدة في "تياترو".. والميراث يثير الجدل بالحلقات الأولى

نجوم تعرضوا للنصب| الاحتيال على محمد فؤاد في 12 مليون جنيه.. وهنا الزاهد تهدد بفضح الجناة

أخبار الفن| نصيحة سمية الخشاب للبنات.. عفاف شعيب تهاجم مسلسل الإمام الشافعي.. منشور جون سينا بعد الملابس النسائية

ماجد المهندس وأنغام ونانسي ومطرف في ضيافة "فبراير الكويت" للأسبوع الثاني

في ذكرى ميلادها.. قصة آمال فريد من حالتها الميسورة إلى دار المسنين

في ذكراه.. قصة أمنية «عمر الحريري» التي تحققت يوم وفاته

ترشيحاتنا

بلاها ورد وهدايا.. بوكية الخضروات اقتراح جديد لعيد الحب| صور

خطر يهدد مصر|لماذا عجزت 22 جهة حكومية عن إيجاد حل للأزمة السكانية؟

أرباح "كيما" تتخطى نصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

بطلة مواطن ومخبر وحرامي.. قصة اختفاء رولا محمود في ظروف غامضة

60 دقيقة.. سموحة يضغط ليقلص الفارق أمام الزمالك

شكرا لكم.. أحمد موسى يوجه التحية للشعب الإماراتي وبن زايد وبن راشد| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات صادمة لـ أنوش عن زوجها.. ماذا قالت يوتيوبر "المتعة الحرام" بالتحقيقات؟

بوكيه بطاطس وشكولاتة البصل.. الخضروات بديل الورد في عيد الحب 2023| صور

في عيد ميلادها الـ 55.. شاهد| أحلام الشامسي قبل وبعد عمليات التجميل

بتقلد هيفاء وهبى.. خبيرة تجميل شهيرة تثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

كيلو اللحمة بـ 135 جنيه..تخفيضات ضخمة بعدة منافذ | أعرف أماكنها

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ابنة العريش بعد مشاركتها فى الدوم:شوفت نظرة فخر واعتزاز من اللى يعرفوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

اﻟﻤﺰﻳﺪ