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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة مواطن ومخبر وحرامي.. قصة اختفاء رولا محمود في ظروف غامضة

رولا محمود
رولا محمود

يوافق اليوم الإثنين 13 فبراير، عيد ميلاد الفنانة رولا محمود، صاحبة الدور الشهير في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1980.


رولا محمود وإصابتها بـ كورونا 

ومع بداية جائحة كورونا قبل 3 سنوات، أعلنت رولا محمود، عن إصابتها بالفيروس، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر، لتكون أول فنانة مصرية تصاب بـ كورونا.

واختفت رولا محمود بعدها ولم تتفاعل مع متابعيها بعدما كتبت تغريدات تستفسر فيها عن أماكن الفحص والعلاج في محل اقامتها بمنطقة اكسفوردشاير في لندن وأكدت أن حالتها تزداد سوء.

وكتبت رولا محمود (آنذاك) تغريدة بالإنجليزية، احتوت على كلمات مؤثرة، قائلة: «لست بخير على الإطلاق .. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي .. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ .. أنا أعيش في أوكسفوردشاير .. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة».


رولا محمود واختفاءها

وفي وقتها ضُجت وسائل الإعلام المصرية، بعدما كشفت رولا محمود، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إصابتها بفيروس كورونا - كوفيد 19، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن.

ونشرت رولا محمود، تغريدة عبر تويتر، أكدت  فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

 

رولا محمود ومشوارها الفني

وبدأت رولا محمود التمثيل، من خلال مسلسل: (أوان الورد) عام 2000، ثم تبعته بفيلمي "الساحر" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع خالد أبو النجا، من نفس العام، فجذبت الأنظار لها من خلال مشاركتها بدور (مديحة زوجة الحرامي).

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