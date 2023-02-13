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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب حادث سير .. بطلة مسلسل ونيس تعلن اعتزالها الفن

لقطة من مسلسل ونيس
لقطة من مسلسل ونيس

كشفت الفنانة فادية عكاشة،  سر ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية وعدم مشاركتها في اي اعمال .


وقالت  فادية عكاشة، في تصريحات صحفية  إنّها قررت اعتزال الفن؛ لأنّها أصبح لديها الآن 76 عاما، كما أنّها تعبت صحيًا وتعرّضت مؤخرا لحادث أثّر على قدمها، وتسير بعكاز.

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من هي فادية عكاشة :

ولدت فى 10 سبتمبر 1941, بدأت حياتها الفنية فى أواخر الستينات حيث تميزت بقدرتها على تجسيد الأدوار سواء فى السينما أو المسرح أو التلفزيون. تميزت "عكاشة" فى أداء اﻷدوار المساعدة, كانت بدايتها من خلال المسرحية الكوميدية "اللى عايزنى يجينى" توالت بعدها أعمالها, أهمها كان "فجر اﻷسلام" عام 1971, و "ممنوع فى ليلة الدخلة" و "الطاووس" و "استاكوزا" كما شاركت فى عدة مسلسلات تلفزيونية منها "هوانم جاردن سيتى" و "يوميات ونيس".

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