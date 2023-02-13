عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 3500 عمامة أزهرية للأئمة بدءًا من الخميس القادم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة، عن توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 3500 إمام.

وذلك بمحافظات: (الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – الأقصر - دمياط)، فعلى السادة الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد.

وشددت على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الخميس 16 / 2 / 2023م وحتى الثلاثاء 28 / 2 / 2023م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية. لمعرفة الأسماء اضغط هنا

توزيع 8 آلاف زي أزهري جديد للأئمة

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، يسرنا أن نعلن عن بدء توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (8000) إمام ، وذلك بمحافظات :

( الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – دمياط – مرسى مطروح – الإسماعيلية – شمال سيناء – الوادي الجديد – بور سعيد – البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء )، فعلى السادة الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم في الموعد المحدد .

وشددت على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الخميس 16 / 2 / 2023م حتى يوم الثلاثاء 28 / 2 / 2023م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية. للاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي اضغط هنا

الأوقاف وزارة الأوقاف الزي الأزهري الأزهر توزيع 8 آلاف زي أزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: دور المؤسسات الوطنية متكامل لدعم مصر في أفريقيا والعالم

استمرار دورة الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بالتعاون بين الأوقاف وأكاديمية ناصر

هل يصح تغسيل الزوجة لزوجها المتوفى والعكس؟ .. مجدي عاشور يجيب

فتاوي تشغل الأذهان.. جواز المسح على الحذاء والصلاة به.. وهل يجب إخراج الزكاة عن سنوات فائتة؟ .. والطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة

مديرا أوقاف الجيزة والمنيا يقودان حملة لنظافة المساجد

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية إلكترونية لمواجهة الانتهاكات الصهيونية في القدس

هل يجوز ترديد أذكار الصباح إذا خرج وقتها؟.. الإفتاء توضح

رئيس القطاع الديني ومدير أوقاف القاهرة يطلقان حملة نظافة المساجد وتعقيمها

ترشيحاتنا

بلاها ورد وهدايا.. بوكية الخضروات اقتراح جديد لعيد الحب| صور

خطر يهدد مصر|لماذا عجزت 22 جهة حكومية عن إيجاد حل للأزمة السكانية؟

أرباح "كيما" تتخطى نصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

بطلة مواطن ومخبر وحرامي.. قصة اختفاء رولا محمود في ظروف غامضة

60 دقيقة.. سموحة يضغط ليقلص الفارق أمام الزمالك

شكرا لكم.. أحمد موسى يوجه التحية للشعب الإماراتي وبن زايد وبن راشد| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات صادمة لـ أنوش عن زوجها.. ماذا قالت يوتيوبر "المتعة الحرام" بالتحقيقات؟

بوكيه بطاطس وشكولاتة البصل.. الخضروات بديل الورد في عيد الحب 2023| صور

في عيد ميلادها الـ 55.. شاهد| أحلام الشامسي قبل وبعد عمليات التجميل

بتقلد هيفاء وهبى.. خبيرة تجميل شهيرة تثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

كيلو اللحمة بـ 135 جنيه..تخفيضات ضخمة بعدة منافذ | أعرف أماكنها

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ابنة العريش بعد مشاركتها فى الدوم:شوفت نظرة فخر واعتزاز من اللى يعرفوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

اﻟﻤﺰﻳﺪ