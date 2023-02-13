الأوقاف: توزيع 3500 عمامة أزهرية للأئمة بدءًا من الخميس القادم

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة، عن توزيع الدفعة السادسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 3500 إمام.

وذلك بمحافظات: (الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – القاهرة – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – الأقصر - دمياط)، فعلى السادة الآتية أسماؤهم استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد.

وشددت على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الخميس 16 / 2 / 2023م وحتى الثلاثاء 28 / 2 / 2023م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية. لمعرفة الأسماء اضغط هنا

توزيع 8 آلاف زي أزهري جديد للأئمة

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، يسرنا أن نعلن عن بدء توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (8000) إمام ، وذلك بمحافظات :

( الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – دمياط – مرسى مطروح – الإسماعيلية – شمال سيناء – الوادي الجديد – بور سعيد – البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء )، فعلى السادة الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم في الموعد المحدد .

وشددت على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الخميس 16 / 2 / 2023م حتى يوم الثلاثاء 28 / 2 / 2023م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية. للاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي اضغط هنا