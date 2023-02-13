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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ماذا حدث فى واقعة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب؟..الموضوع أمام القضاء..تفاصيل

صدى البلد

فاجأة عرض موقع المزاد العالمى سوثبي "Sotheby"  على قسم بيع المنازل الشهيرة  فيلا للبيع مدون عليها "فيلا على الطراز الكلاسيكى"، منسوبة ملكيتها  لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بسعر 7 ملايين دولار،مايعادل 210 مليون جنيه مصرى . . وأخذ الموقع يستعرض فى وصف الفيلا  وصورها لجذب الانتباه  حولها وبيعها بسعر سخى ".

الموسيقار عبد الوهاب لم يعش فى فيلا بالزمالك 

صدى البلد تواصل مع المستشار حسام لطفى محامى عائلة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب والذى سرد الحقيقة كاملة . 

أشار إلى أن عائلة الموسيقار الراحل فوجئوا بإعلان على الموقع المعلوماتى لإحدي الشركات ببيع فيلا مقرونا باسم مورثهم ، وتحقق لملاك الشركة ما أرادوا من جذب الأنظار إلى الفيلا وباتت محط لإهتمام المصريين والعرب، وكان الغرض من هذا كله التسويق لبيعها بثمن سخى مستغلين فى ذلك أسم موريثهم "الموسيقار محمد عبد الوهاب " .

وأشار إلى  أنه أرسل أنذار قانونى لمسؤولى الشركة ، تمهيدا لإقامة دعوى ضدهم أمام القضاء لإستغلالهم 

أسم الموسيقار محمد عبد الوهاب لبيع فيلاتهم ، واستغلاله فى إعلان تجارى . 

وأضاف أن عائلة الموسيقار لايمتلكون أى فيلا  في الزمالك أصلاً، كما أن عبد الوهاب لم يعش أبدًا في فيلا بهذا الشكل والتصميم المنشور على الموقع . 

وتابع " عبد الوهاب كان يمتلك فيلا في منطقة الهرم لكنه باعها ،  ثم عاش في شقة بشارع محمد مظهر في الزمالك وليس فيلا، وظل في هذه الشقة حتى رحيله، ومن بعده عاشت فيها زوجته نهلة القدسي لكنها باعتها منذ 25 عامًا عند مرضها وسافرت الى بلدها .     

 

وصف الفيلا 

وكان الموقع عرض الفيلا معددا مزاياها ، قائلا " مايجذبك عند  الدخول إلى الفيلا هي الأسقف العالية والألواح الخشبية المتطورة، إذ نشأ هذا الاتجاه الكلاسيكي للتصميم الداخلي في مصر القديمة وتم الحفاظ عليه خلال العصر الحديث، علاوة على ذلك؛ تشتمل غرف المطبخ على ركن منفصل لوجبات الإفطار العائلية في الصباح الباكر، بالإضافة إلى حمام للضيوف مجاور، وتتجسد أناقة العصور القديمة في ألواح الجدران على طول المسار المؤدي إلى الطابق العلوي عبر السلالم الخشبية، وتوجد أيضًا ثلاث غرف نوم واسعة بحمامات داخلية، تتمتع كل منها بالخصوصية، بالإضافة إلى مطبخ صغير. 

وبحسب الموقع يحتوي الطابق الثاني من العقار على ثلاث غرف نوم إضافية بحمامات داخلية، واحدة منها كانت غرفة النوم الشخصية لـ محمد عبد الوهاب نفسه، وبقيت ألواح الجدران الفخمة على حالها منذ ذلك الوقت، ويطل التراس الكبير في هذا الطابق على الحي المحيط ويطل جزئيًا على النيل، وتحيط المساحات الخضراء المورقة بفيلا محمد عبدالوهاب من جميع الجوانب وتحتوي على مسبح في الفناء الخلفي، ويمكنك الوصول إلى أماكن الموظفين من خلال الطابق. 

فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب محامى عائلة الموسيقار محمد عبد الوهاب

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