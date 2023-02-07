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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب: معندناش فيلا في الزمالك.. فيديو

فيلا محمد عبد الوهاب
فيلا محمد عبد الوهاب

علقت عصمت عبد الوهاب، ابنه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، على وجود مزاد علني لبيع فيلا للموسيقار الراحل.

 

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وقالت عصمت عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:"  تفاجأت بهذا الخبر ونحن لا يوجد لدينا فيلا في الزمالك ".

 

 وأضافت عصمت عبد الوهاب :"  إحنا كنا عايشين في شقة بالزمالك حتى  وفاة والدي وبعد الوفاة الشقة عادت لأصحاب العمارة وتركناها ".

 

 وتابعت عصمت عبد الوهاب :"  والدي لم يملك فيلا في الزمالك، ولا نعلم عنها أي شيء ".

 

 واكملت عصمت عبد الوهاب :"  أتوقع أن من قام بهذا الأمر يرغب في رفع قيمة الفيلا التي يقوم بيعها  ويورج أن بانالموسيقار الراحل كان مقيم فيها ".

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