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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 13.5 مليون .. محافظ المنوفية يتفقد توسعات مدرستين

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية


تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية توسعات مدرسة اصطباري للتعليم الأساسي بتكلفة ما يزيد عن 5 مليون جنيه وبإجمالي 12 فصل دراسي جديد .

كما تفقد توسعات مدرسة الشهيد الصباحي فهد الإبتدائية بقرية ميت مسعود بتكلفة 8.5 مليون جنيه ليصبح إجمالي الفصول الدراسية عقب أعمال التوسعة 40 فصل .

حيث جاري تجهيز وتهيئة الموقع العام والتشطيبات الداخلية للمدرسة .
 

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وأشارت مدير الهئية العامة للأبنية التعليمية إلي أنه خلال الفترة القادمة سيتم توريد التجهيزات والأثاث تمهيداً لدخولها العملية التعليمية.

ووجه المحافظ بإدراج السور الخارجي للمدرسة ضمن أعمال التطوير وإقامة مهدئات للسرعة حفاظاً علي سلامة وأمن أبنائنا الطلاب .

أكد محافظ المنوفية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً فى الإرتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة ، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات علي مستوي المحافظة حفاظاً علي الصالح العام .

 

 

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