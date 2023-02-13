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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ..المواقف الإنسانية فى السيرة النبوية محور الندوة الدينية بمركز شباب قلين

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، الندوة الدينية عن السيرة النبوية العطرة بمشاركة 30 طليعاً من أعضاء مراكز الشباب التابعة لها، اليوم، الإثنين بمركز شباب قلين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الندوة تناولت سيرة النبى العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة و تُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها  أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.

تناولت الندوة التى حاضر فيها الدكتور أيمن حجاج، إمام وخطيب الأوقاف، دراسة السيرة النبوية العطرة التى تعد غذاء للقلوب وبهجة للنفوس، جزء من دين الله سبحانه وتعالى وعبادة يتقرب بها إلى الله، أقيمت الندوة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعه تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

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