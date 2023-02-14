"القومي للبحوث الفلكية": زلزال تركيا وسوريا بسبب تراكم الضغوط على القشرة الأرضية

كشف الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المنطقة التى حدث فيها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا هى تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير "شرق الأناضول" مع تركيب البحر الميت.



وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأثنين ، أن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية.



وتابع :" السبب وراء نشاط هذا الزلزال تراكم الضغوط الواقعة على القشرة الأرضية ونتيجة دوران الأرض بشكل عام " مشيرا إلى أن نتيجة هذه الضغوط يحدث تمزق في الصخور وتتسبب في صدع ومن ثم تنطلق هذه الطاقة الهائلة، مضيفًا إلى أن زلزال أمس من النوع السطحي ويؤثر بشكلًا كبيرًا على المباني العالية.