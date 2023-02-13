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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: خطة لتطوير المنظومة الصحية وخدمة سكان جنوب القاهرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير المنظومة الصحية بالجامعة للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات و العمل علي رعاية ابنائها و سكان مناطق جنوب القاهرة صحية . 

و  أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على بدء الجامعة في انفيذ مشروع انشاء محمع طبي داخل جامعة حلوان ، مؤكدا أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية حيث يوفر  هذا المشروع الهام الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري هذا بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

ويصف رئيس جامعة حلوان الوضع الراهن للمشروع بأنه له العديد من المميزات الهامة حيث سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية، كما يتسم بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض، كما يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة، وهناك العديد من المزايا التنافسية للمشروع وهو عدم وجود مستشفى تعليمي في منطقتي جنوب وشرق القاهرة الكبري، تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

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